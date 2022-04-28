ОВА: на Харківщині жертвами обстрілів стали п'ятеро людей

На Харківщині з початку доби внаслідок обстрілів загинуло 5 людей, 11 осіб отримали поранення. Про це заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє Укрінформ.

«Ворог продовжив лупити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський та Немишлянський райони. Двоє мирних жителів загинули, четверо харків'ян поранено. Також продовжився обстріл населених пунктів Харківського району. У Хролах – один поранений, у Котлярах – один поранений, одна людина загинула. У Покотилівці – п'ятеро поранених та двоє загиблих» , - поінформував у Телеграмі голова ОВА.

За його словами, попри постійні обстріли та ризик, комунальні служби відновлюють критичну інфраструктуру, щодня ремонтують дахи, закривають вибиті вікна, розчищають вулиці.

У Дергачах комунальні служби відновили пошкоджений газопровід та повернули електропостачання понад 1,5 тис. мешканців. У Чугуєві відновлено водопостачання.