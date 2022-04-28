ОВА: РФ завдала удару по інфраструктурному об'єкту у Хмельницькій області
Увечері війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області. Травмованих немає, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив очільник ОВА Сергій Гамалій.
"Сьогодні ввечері під час "повітряної тривоги" ворог знову атакував нашу державу. Ракети не забули і про Хмельницьку область. Стався ракетний удар в інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області", - повідомив глава ОВА.
За його даними, наслідки попадання ліквідуються. Жертв немає.