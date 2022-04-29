Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зізнався, що його шокували ракетні удари по Києву, нанесені російською армією, саме коли він знаходиться в столиці України та веде переговори з президентом Володимиром Зеленським, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це генсек ООН заявив журналісту BBC Бену Брауну.

"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він знаходиться в місті для переговорів з президентом Зеленським" , - йдеться в публікації.

UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ - and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f — Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022

Також представник ЗМІ зазначив, що українська сторона назвала такі ракетні атаки по Шевченківському району Києва "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".

Раніше повідомлялося, що ввечері 28 квітня в результаті попадання російських ракет у Києві постраждали десять людей, ще п'ятеро були врятовані. Через ворожі обстріли сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів.

Президент Володимир Зеленський, заявив, що такими ракетними ударами РФ по Києву, коли він зустрічався з Гутеррешем, Кремль показав своє ставлення до ООН.