Генсека ООН шокували ракетні удари РФ по Києву
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зізнався, що його шокували ракетні удари по Києву, нанесені російською армією, саме коли він знаходиться в столиці України та веде переговори з президентом Володимиром Зеленським, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це генсек ООН заявив журналісту BBC Бену Брауну.
"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він знаходиться в місті для переговорів з президентом Зеленським", - йдеться в публікації.
Також представник ЗМІ зазначив, що українська сторона назвала такі ракетні атаки по Шевченківському району Києва "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви".
Раніше повідомлялося, що ввечері 28 квітня в результаті попадання російських ракет у Києві постраждали десять людей, ще п'ятеро були врятовані. Через ворожі обстріли сталося загоряння в 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1 і 2 поверхів.
Президент Володимир Зеленський, заявив, що такими ракетними ударами РФ по Києву, коли він зустрічався з Гутеррешем, Кремль показав своє ставлення до ООН.