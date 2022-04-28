Ізраїль і Болгарія рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я

Ізраїль закликає своїх громадян негайно покинути територію Придністровського регіону Молдови у зв'язку з недавніми вибухами та обстрілами в так званій "ПМР", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив ізраїльський дипломат і представник МЗС Йоель Ліон.

"У зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою в Придністров'ї та у зв'язку з тим, що можливості міністерства закордонних справ з надання допомоги громадянам Ізраїлю, які проживають там - обмежені, громадянам Ізраїлю настійно рекомендується покинути Придністров'я якомога швидше" , - йдеться в публікації.

Також МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам країни, які планують подорож до невизнаного Придністров'я найближчим часом, скасувати таку поїздку до покращення обстановки в цьому регіоні Молдови.

Додамо, що з аналогічним закликом виступило також і МЗС Болгарії. Відомство також підвищило рівень ризику подорожей до Молдови до найвищої - п'ятої.