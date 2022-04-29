Боррель: РФ демонструє кричуще нехтування міжнародним правом

Верховний представник Європейського Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія в черговий раз продемонструвала всьому світу нехтування міжнародним правом, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Шокований і вражений ракетними ударами Росії по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє кричуще нехтування міжнародним правом, обстрілюючи місто під час візиту до Києва Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша і прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова" , - заявив Боррель.