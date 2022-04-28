Пентагон: США вивчають ціль і наслідки ракетного удару по Києву
Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву. Пентагону також цікавий тип ракет, якими РФ атакувала столицю України, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Про це пише CNN.
"Ми все ще намагаємося проаналізувати це і з'ясувати, що тут сталося, що було уражено і яким боєприпасом", - заявив Кірбі.
Увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерреш.