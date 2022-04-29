Шольц: ФРН потрібно бути готовою до припинення поставок газу з РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна повинна готуватися до одностороннього припинення постачання газу з боку Росії. Німеччина вже сьогодні готується до такої можливості, тому що ніхто не може припустити, як поводитиметься Володимир Путін надалі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"До цього потрібно бути готовим. Ми вже були перед початком війни та знаємо, що повинні робити" , - заявив Шольц.

Канцлер Німеччини прокоментував можливе відключення країни від постачання російського газу в ході візиту до Японії.

Шольц також припустив, що західні санкції не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню, засноване на територіальних придбаннях. На його думку, тільки повне виведення військ Російської Федерації з України може зробити можливим зняття санкцій.