Конгрес США готовий схвалити запит Байдена на підтримку України

Конгрес США готовий підтримати запити президента Байдена щодо виділення $33 млрд задля допомоги Україні, а також щодо притягнення посадовців і олігархів рф до відповідальності за розв’язану проти України війну, пише Константин Широкун, Укрінформ.

Про це сказала спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Ми налаштовані дуже оптимістично, оскільки маємо потужну двопартійну підтримку" , - прокоментувала Пелосі перспективи ухвалення Конгресом ініціатив, оголошених у четвер президентом Байденом.

Вона зазначила, що наразі Конгрес працює над розв'язанням багатьох важливих питань. При цьому, за її словами, немає сумнівів, що ці запити будуть затверджені.

Пелосі також підкреслила, що Сполучені Штати готові виділяти допомогу в таких обсягах, які необхідні Україні, у тому числі у сфері оборони, економіки й гуманітарних потреб.

Спікерка нижньої палати Конгресу нагадала, що минулого тижня мала зустріч із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, і ці питання були предметом обговорень.