ОВА: на Запоріжжі загарбники прикриваються цивільними та нав'язують "рубльову зону"

Росіяни продовжують вести обстріли міст Запорізької області, використовують цивільних українців як живий щит і змушують вводити "рубльову зону", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Телеграм.

Зі слів мешканців Василівки, у місті значно збільшилася кількість російських військових. Вони розміщуються у житлових кварталах, аби ховатися за цивільними та використовувати їх як за живий щит.

Також відомо, що окупанти роздають гуманітарну допомогу та медикаменти лише тим, хто їх підтримує та сприяє їхній злочинній діяльності. Багато жителів співпрацювати з росіянами відмовляються.

Ситуація в Пологівському районі залишається напруженою. Через терористичні дії окупаційних військ кількість руйнувань збільшується щодня.

Під обстрілами знаходяться Оріхів та Гуляйполе, а також населені пункти навколо.

У селах Ботієве та Строганівка Мелітопольського району окупаційна комендатура вимагає від підприємців відкривати магазини, кафе, місця відпочинку та дозвілля.

Однією з умов безпечної роботи є відсутність на полицях магазинів товарів українського виробництва. Натомість українських підприємців активно агітують торгувати товарами з Криму та вводити "рубльову зону".

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом авіаудару по Запоріжжю.

Збройні сили РФ застосували ракету класу Х-55 "повітря-земля" по приватному сектору міста. Внаслідок ворожої атаки зруйновані житлові будинки. За попередніми даними, 5 людей травмовано, серед них 11-річний хлопчик.