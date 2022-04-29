У США заарештували прем'єра Британських Віргінських островів через наркотики

У Майамі (США) в ході спецоперації Агентства по боротьбі з наркотиками був заарештований прем'єр-міністр Британських Віргінських островів Ендрю Фахі. Чиновник звинувачується в змові з метою ввезення кокаїну в Штати та відмиванні грошей, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив губернатор Віргінських островів Джон Ренкін.

"Я можу підтвердити, що арешт був операцією США під керівництвом Управління по боротьбі з наркотиками і не пов'язаний зі звітом Комісії з розслідування. До компетенції Комісії з розслідування входили управління і корупція, а не кримінальне розслідування незаконної торгівлі наркотиками" , - цитує губернатора прес-служба.

Він уточнив, що віцепрем'єр Наталіо Вітлі залишиться виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Британських Віргінських островів.

Ренкін також додав, що розуміє, наскільки новина про арешт Фахі в четвер вранці шокувала місцевих жителів, і закликав зберігати спокій.

Як уточнює американське видання Miami Herald, також правоохоронці в ході операції затримали керуючого директора портового управління Карибської території Олеанвіна Мейнарда. Агенти Управління по боротьбі з наркотиками видавали себе за торговців кокаїном з мексиканського картелю Сіналоа.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс відреагувала на інцидент і зізналася, що "вражена" арештом, пише The Guardian.

Вона сказала, що провела переговори з губернатором Ренкіном і підкреслила важливість недавнього розслідування корупції на Карибському архіпелазі.

Торік Британія заснувала Комісію з розслідування неправомірного управління на британській заморській території, яка заслухала звинувачення в систематичній корупції, кумівстві, залякуванні присяжних і нецільовому використанні державних коштів.

Виступаючи перед комісією з розслідування минулого року, Фахі заперечував наявність корупції на Британських Віргінських островах.