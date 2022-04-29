Індія запропонувала своїм держкомпаніям викупити частку BP у Роснафті

Влада індії запропонувала енергокомпаніям з державною участю оцінити можливість купівлі частки BP у російській Роснєфті, повідомляє Новое время.

Уряд Індії запропонував нафтовим держкомпаніям із проханням оцінити можливість купівлі частки нафтової компанії BP у підсанкційній російській Роснєфті. Про це пише індійське видання Economic Times із посиланням на джерела.

Повідомляється, що Міністерство нафти та природного газу Індії попросило оцінити розглянути питання про купівлю частки BP такі компанії: ONGC Videsh, Indian Oil, Bharat Petro Resources, Prize Petroleum – дочірньої компанії Hindustan Pertoleum, Oil India та GAIL.

Вперше заклик до індійських компаній вивчити можливість купівлі частки у Роснєфті пролунав після зустрічі генерального директора ВР Бернарда Луні з міністром нафти та газу Індії Хардіпом Сінгхом Пуром, пише видання.

Індія є третім за величиною імпортером та споживачем нафти у світі. Країна імпортує близько 85% необхідної їй нафти. Щоденна потреба Індії у цій сировині становить 5 млн барелів.

У той час, як західні країни ввели санкції проти Росії у зв'язку з війною в Україні, Індія прямо не засудила дії Кремля, зазначає видання.

Нагадаємо, що нафтовий гігант BP ще наприкінці лютого заявив, що через війну в Україні позбудеться 19,75%-ного пакета акцій Роснєфті — найбільшої російської нафтової компанії.