"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні поїзди на 29 квітня

Укрзалізниця оприлюднила розклад додаткових евакуаційних поїздів на п'ятницю, 29 квітня. Компанія призначила на сьогодні п'ять таких рейсів, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає прес-служба УЗ.

Евакуаційні поїзди на 29 квітня:

11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп

23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро

06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

В Укрзалізниці також звернули увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися. Так, рекомендується стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.