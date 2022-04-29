В Естонії почали будувати рятувальне судно для України

В Естонії на суднобудівному заводі Baltic Workboats на острові Сааремаа почали будувати замовлене Україною рятувальне судно, яке працюватиме на Чорному морі, повідомляє Українська правда.

Планується, що через рік судно буде доставлено до Одеського порту.

У розпорядженні морської рятувальної служби України зараз є сім суден, половина з них понад десять років тому була збудована на Сааремаа.

Нове судно завдовжки 28 метрів та вартістю понад 5 млн євро буде восьмим.

"На Чорному та Азовському морях обстановка складна, там триває блокування руху будь-якого флоту. Російські військові кораблі відкривають без попередження вогонь. Незважаючи на те, що у нас триває повномасштабна важка війна з Російською Федерацією, Україна була і залишається надійним партнером. Ми виконаємо всі свої зобов'язання" , – сказав начальник морської рятувальної служби України Віктор Сударєв.

На заводі Baltic Workboats працює понад 50 українців.