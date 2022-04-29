Пентагон: деякі російські частини залишають Маріуполь

За даними Пентагону, деякі російські частини залишають Маріуполь та рухаються на північний захід, повідомляє Новое время.

Чиновник американського оборонного відомства в ході брифінгу повідомив, що бої за місто продовжуються.

За його словами, по Маріуполю російські окупаційні війська продовжують завдавати як ракетних, так і авіаційних ударів.

Чиновник зазначив, що російські військові повністю не контролюють Маріуполь. На його думку, якби місто було повністю взяте, нема чого продовжувати його бомбардувати.