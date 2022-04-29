ОВА: окупанти активізували повітряну розвідку над Одесою та областю

Російські війська збільшують кількість засилаються безпілотників для проведення повітряної розвідки в небі над Одесою та областю, повідомляє РБК-Україна.

Про це 29 квітня повідомляє спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У Чорному морі ворог продовжує ізолювати зону бойових дій, а також намагається проводити інтенсивну морську і повітряну розвідку. Що стосується повітряної розвідки, що за допомогою безпілотних апаратів "Орлан-10" російського виробництва ворог намагається інтенсивніше проводити розвідку об'єктів інфраструктури Одеси та Одеського регіону" , - розповів він.

Спікер ОВА зазначив, що минула ніч у місті та області пройшла без обстрілів.

Також Братчук звернув увагу, що ворожі підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій намагаються створити в Одесі панічний емоційний настрій серед цивільного населення, запускаючи всілякі фейки та дезінформацію. Чиновник закликав одеситів зберігати пильність і довіряти тільки офіційним джерелам.

Нагадаємо, що вчора над Одеською областю українські військові збили 3 російські ракети. У місті були чутні вибухи.