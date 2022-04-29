Гайдай: російські війська 10 разів обстрілювали Луганщину, точаться бої за Оріхове

Війська РФ 10 разів обстрілювали міста області, точаться бої за Оріхове. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна.

Чотири рази російські війська обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно.

"У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – приборкувати доводилось декілька годин" , - додав Гайдай.

Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

"Українські військові дають відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ" , - зазначив голова ОВА.

фото: Сергій Гайдай

На фронті українські захисники відбили дев’ять атак ворога – знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.