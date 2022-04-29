Гайдай: російські війська 10 разів обстрілювали Луганщину, точаться бої за Оріхове
Війська РФ 10 разів обстрілювали міста області, точаться бої за Оріхове. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначається, що під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна.
Чотири рази російські війська обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно.
"У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – приборкувати доводилось декілька годин", - додав Гайдай.
Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.
"Українські військові дають відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населених пунктах, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ", - зазначив голова ОВА.
На фронті українські захисники відбили дев’ять атак ворога – знищено шість танків, одну артилерійську систему, 12 одиниць броньованої техніки, автомобіль та зенітну установку, збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.