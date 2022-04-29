ОВА: окупанти зранку обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область

Вранці 29 квітня російські окупанти обстріляли з "Градів" села Велика Костромка та Мар’янське у Дніпропетровській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ніч більш-менш спокійна. Ранком окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар’янське. Зачепило господарчі будівлі".

Голова ОВА зазначив, що, за попередніми даними, люди не постраждали. Але цю інформацію ще уточнюють.