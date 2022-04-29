Розвідка Британії: РФ зазнає значних втрат за обмежені успіхи на Донбасі

Через сильний опір України територіальні завоювання Росії на Донбасі обмежені та досягнуті ціною значних втрат, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії у п’ятницю вранці.

Битва за Донбас залишається основним стратегічним напрямом Росії для досягнення заявленої мети - забезпечення контролю над Донецькою та Луганською областями, заявили у британському міністерстві.

У цих областях, як наголошується, бої були особливо важкими в районі Лисичанська та Сєверодонецька, зі спробами просування на південь від Ізюма до Слов'янська.

"Через сильний опір України територіальні здобутки Росії були обмежені та досягнуті ціною значних втрат для російських військ" , - сказано у зведенні.

Нагадаємо, напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримувати Україну проти російського вторгнення у війні, яка може затягнутися і тривати місяцями і роками.

Британія раніше закликала надати Україні військові літаки в рамках довгострокової військової підтримки.