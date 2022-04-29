Подоляк: шанс на проведення переговорів у Маріуполі ще залишається

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що шанс на спеціальний раунд переговорів з Росією у Маріуполі ще залишається, повідомляє Укрінформ.

"Безумовно, шанс (на проведення спецраунду переговорів – ред.) залишається. Для нас принципово було б забрати людей наших: не тільки цивільних, а й військових, які сьогодні є символом незламності України" , - сказав Подоляк в інтерв'ю.

За його словами, РФ націлена на максимальне знищення Маріуполя в цілому, проте в Офісі Президента не виключають, що зможуть домовитись з країною-агресором.

Подоляк наголосив, що поки що РФ ігнорує пропозиції про звільнення цивільних і військових з Маріуполя. Він додав, що якщо Росія хоче продемонструвати світу хоча б якісь залишки гуманізму, то вона має погодитись на евакуацію українців.