КМДА: внаслідок ракетного обстрілу Києва загинула журналістка (Оновлено)

Внаслідок ворожого російського обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі 4 особи отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це заявив﻿ перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.

"Ввечері було попадання ракети по багатоквартирному житловому будинку у Шевченківському районі. Рятувальники та медики спрацювали оперативно та професійно. Постраждали 10 людей. Евакуйовано 6 осіб, 4 отримали поранення та госпіталізовано", - зазначив Микола Поворозник.

За його словами, вранці робітники районного шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) розпочали прибирання біля будинку.

Також унаслідок влучання ракети в житловий будинок загинула одна людина, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Оновлено: З'ясувалося, що загиблою в результаті ракетного удару по Києву виявилася журналістка "Радіо Свобода" Віра Гіріч.

Її тіло виявили вранці 29 квітня. Колега Віри Олександр Демченко повідомив﻿, що російська ракета потрапила до її будинку. Журналістка пролежала там усю ніч. Демченко також оприлюднив фото розбитої машини.

Він згадав, що кілька років тому вона возила журналістів до Немішаєвого, щоб розповідати, як шукати інформацію на окупованих територіях.

"Я просто не знаю, як розповісти, якої чудової людини більше немає", - додав журналіст.

Протягом 11 років Віра Гіріч також працювала продюсером у ТСН.

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