КМДА: внаслідок ворожого обстрілу будинку в Києві 10 постраждалих
Внаслідок ворожого російського обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі 4 особи отримали поранення та були госпіталізовані.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.
"Ввечері було попадання ракети по багатоквартирному житловому будинку у Шевченківському районі. Рятувальники та медики спрацювали оперативно та професійно. Постраждали 10 людей. Евакуйовано 6 осіб, 4 отримали поранення та госпіталізовано", - зазначив Микола Поворозник.
За його словами, вранці робітники районного шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) розпочали прибирання біля будинку.
Міська влада нагадує киянам про необхідність бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.