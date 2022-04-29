КМДА: внаслідок ворожого обстрілу будинку в Києві 10 постраждалих

Внаслідок ворожого російського обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі 4 особи отримали поранення та були госпіталізовані.

Про це заявив﻿ перший заступник голови КМДА Микола Поворознік.

"Ввечері було попадання ракети по багатоквартирному житловому будинку у Шевченківському районі. Рятувальники та медики спрацювали оперативно та професійно. Постраждали 10 людей. Евакуйовано 6 осіб, 4 отримали поранення та госпіталізовано", - зазначив Микола Поворозник.

За його словами, вранці робітники районного шляхово-експлуатаційного управління (ШЕУ) розпочали прибирання біля будинку.

Міська влада нагадує киянам про необхідність бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.