Поліція: на Київщині російські військові вбили 1187 цивільних

Станом на 29 квітня на Київщині виявлено 1187 тіл цивільних осіб, убитих російськими військовими, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив начальник поліції Київщини Андрій Небітов під час телемарафону.

"На сьогодні 1187 наших співвітчизників, звичайних громадян, загинули від рук російської армії", - сказав він.

Небітов додав, що лише за 28 квітня у Київській області було знайдено 26 тіл загиблих. Роботи з розбору завалів та пошуку загиблих продовжуються. Ще понад 200 людей залишаються безвісти.

Як повідомлялося, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних осіб.