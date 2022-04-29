Борель назвав Маріуполь європейським Алеппо

Борель назвав Маріуполь європейським Алеппо
Фото: Flickr

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав український Маріуполь європейським Алеппо та заявив про намір ЄС продовжити допомогу Україні, щоб якнайшвидше завершити російську агресію, повідомляє Укрінформ.

Про це Верховний представник ЄС написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.

«Маріуполь – європейський Алеппо. Місто, зруйноване вщент. Із тисячами загиблих мирних жителів. Ми зробимо все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. І для цього ми й надалі допомагатимемо Україні», - підкреслив Жозеп Боррель.
"Війна в Україні трансформує глобальну геополітику", - додав він у наступному твіті.

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