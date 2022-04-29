Борель назвав Маріуполь європейським Алеппо

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав український Маріуполь європейським Алеппо та заявив про намір ЄС продовжити допомогу Україні, щоб якнайшвидше завершити російську агресію, повідомляє Укрінформ.

Про це Верховний представник ЄС написав на своїй сторінці у мережі Твіттер.

«Маріуполь – європейський Алеппо. Місто, зруйноване вщент. Із тисячами загиблих мирних жителів. Ми зробимо все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. І для цього ми й надалі допомагатимемо Україні», - підкреслив Жозеп Боррель.