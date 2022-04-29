Нуланд: США готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України

Сполучені Штати Америки готові обговорювати будь-які гарантії безпеки для України, щоби російське вторгнення більше не повторилося. Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд у інтерв'ю, пише Милан Лелич, РБК-Україна.

За її словами, є питання, чи захоче Україна залучити міжнародних миротворців для моніторингу будь-якої угоди про виведення військ та забезпечення безпеки вздовж кордонів із Росією.