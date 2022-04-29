Де зараз вигідно орендувати комерційну нерухомість

Ринок оренди комерційної нерухомості в Україні змінився з початку війни, у деяких містах ціни значно зросли, повідомляє Сьогодні.

З початку дії воєнного стану в Україні компанії почали переводити працівників на віддалену роботу, переїжджати в інші регіони і шукати там приміщення. У зв'язку з цим ситуація на ринку оренди комерційної нерухомості змінилася.

Де тепер вигідно орендувати приміщення бізнесу, і що українці шукають найбільше, розповіли в OLX.

Що шукали найбільше у березні та квітні

Найбільше запитів від українців було щодо складів (17 496). Також шукали салони (9 162 запитів) та МАФи (9 084 запитів). У топ пошуку входять також магазини, кабінети, СТО та ферми.

"Від початку російського вторгнення ландшафт комерційної нерухомості дещо змінив фокус: локації для фермерського господарства стали популярнішими на OLX за приміщення для офісів і кафе. Раніше оренда ферм навіть не була у топі популярних пошуків" , – зазначають аналітики.

Де пропозицій найбільше, і як зросли ціни

Найбільше оголошень зараз у Київській області, попри те, що вона була гарячою точкою. Середня вартість оренди комерційної нерухомості знизилась на 2 500 грн у порівнянні з довоєнним місяцем.

Другий за кількістю пропозицій Львів, у якому вартість оренди в середньому зросла на 3 000 грн.

Щодо складів і МАФів, то найдешевші пропонують за 2 000 грн на місяць на Волині. А от на Вінниччині оренда складу коштуватиме 12 000 грн, а МАФу – 9 000 грн.

Найдешевші приміщення для магазинів нині у західних областях (близько 5 000 грн на місяць).

У Києві оренда приміщення для офісу обійдеться в середньому у 12 000 грн.