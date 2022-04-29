Укртютюн: в Україні продаватимуться сигарети з маркуванням країн ЄС

Виробники тютюнових виробів почали імпортувати в Україну цигарки із країн ЄС. Це тимчасовий захід, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні Укртютюн.

Це стало можливим завдяки законодавчим змінам, ухваленим Верховною Радою.

Вторгнення Росії до України призвело до перебоїв виробництва тютюнових виробів. Члени асоціації Укртютюн змушені були частково чи повністю обмежити випуск продукції на українських фабриках. Український ринок, потреби якого раніше покривалися за рахунок внутрішнього виробництва, залежав від імпорту.

Щоб задовольнити споживчий попит та забезпечити надходження до держбюджету від акцизних зборів, Верховна Рада тимчасово, до закінчення військового стану, дозволила імпорт та продаж цигарок з фільтром та ТВЕН з маркуванням держав-членів ЄС (включаючи мову написів на пачці). Відповідна постанова набула чинності 15 березня.

На тютюнових виробах нанесені українські марки акцизного податку та містять інформацію про максимальну роздрібну ціну та дату виробництва. Крім того, на період дії військового та надзвичайного стану дозволяється використовувати акцизні марки, призначені для ТВЕН, а також для сигарет з фільтром.

Цигарки з маркуванням держав-членів ЄС можна продавати не довше трьох місяців після припинення або скасування військового стану.