Нафтосервісна компанія Weatherford списала українські активи

Weatherford International, одна з нафтосервісних компаній Великої четвірки, повідомила у звітності за перший квартал про інші витрати на суму $19 млн, переважно пов’язані зі списанням усіх активів в Україні через війну, повідомляє Новое время.

Звітність опублікована на її веб-сайті.

Чистий збиток компанії в січні-березні становив $80 млн ($1,14 у розрахунку на акцію) порівняно зі $116 млн ($1,66 на акцію) за аналогічний квартал 2021 року. Виторг компанії склав $938 млн проти $832 млн роком раніше.

"Зростання виручки у всіх наших звітних сегментах у порівнянні з минулим роком дає міцну основу дивитися на 2022 рік як на рік зростання виручки, збільшення маржинальності та генерування вільного грошового потоку" , - прокоментував глава Weatherford Гіріш Саліграм.

Раніше про списання всіх українських активів повідомила нафтосервісна компанія Halliburton.