Запорізька ОВА: мер окупованого Енергодара переїхав до Запоріжжя

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов відтепер працює в Запоріжжі, аби забезпечити стале функціонування влади.﻿ Про це, посилаючись на голову Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, повідомляє прес-служба﻿ ОВА.

"З метою сталого функціонування легітимно обраної влади м. Енергодар було прийнято складне але правильне рішення - організувати роботу Дмитра Орлова в обласному центрі. Таке переміщення було викликано випадками примусового зміщення місцевої влади на окупованих територіях", – зазначили в адміністрації.

Зазначаєтья, що дислокація голови громади в обласному центрі дозволить ефективніше керувати Енергодаром під час військового стану та приймати управлінські рішення на благо кожного його жителя, оскільки більшість організаційних процесів можна реалізувати дистанційно завдяки цифровізації.

"Наразі ми бачимо таку тенденцію, що окупанти починають витісняти та, примушуючи нашу владу, припиняти існування комунальних закладів, установ енергозабезпечення, життєзабезпечення. Ми на це піти не можемо, тому вжили заходів, щоб місто жило", – сказав голова ОВА.

Очільник Запорізької ОВА також наголосив, що розуміє та підтримує жителів, які опинились у окупації, яка супроводжується терором та залякуваннями.