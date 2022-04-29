Подоляк про обмін Медведчука: Росії він практично не потрібний

Росії не потрібен Віктор Медведчук, тому обміняти його на українських військових та цивільних у Маріуполі не можна. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода﻿.

"Медведчука в Україні хтось брендував як людину впливову і важливу для Російської Федерації. А з'ясувалось, що він їм практично не потрібний" , - розповів Подоляк.

Він додав, що цінність зламати Маріуполь і вбити там практично всіх захисників, для РФ набагато більша, як вони вважають з пропагандистської точки зору, ніж забрати Медведчука чи будь-кого.

"Ви ж бачите по кількості загиблих російських військовослужбовців, для них (РФ - ред.) цінність людського життя вартує менше ніж пів відсотка, та навіть ще менше, це в мінусі десь знаходиться... Тому, на жаль, Медведчук – не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо" , - сказав радник.

Він зазначив, що на умовному столі переговорів про обмін лежать усі пропозиції, включаючи можливість обміняти Медведчука.