Федоров: Маск передав Україні системи зберігання енергії Tesla Powerwall
Мільярдер Ілон Маск, окрім станцій cупутникового інтернету Starlink, передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.
Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.
Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації", - написав міністр.