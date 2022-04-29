Федоров: Маск передав Україні системи зберігання енергії Tesla Powerwall

Мільярдер Ілон Маск, окрім станцій cупутникового інтернету Starlink, передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

Ці сонячні батареї та генератори здобули велику популярність в Америці. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики.