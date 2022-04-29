Пентагон: РФ випустила по території України майже 2000 ракет

За даними США, за 63 дні війни Росія запустила понад 1900 ракет по території України, повідомляє Новое время.

Відповідні дані озвучив на брифінгу чиновник Пентагону.

За його словами, більшість ракет було випущено по Маріуполю і районах проведення операції Об'єднаних сил.

Багато цих атак здійснено з території Росії, додав представник американського оборонного відомства.

Крім того, за даними Пентагону, зараз в Україні воюють 92 російські батальйонні тактичні групи. Ще понад 20 перебувають за межами України на відпочинку та перегрупуванні.