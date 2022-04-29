Подоляк прокоментував можливість зустрічі Зеленського та Путіна

Зустріч президентів України та РФ найближчим часом не відбудеться, оскільки немає готових юридичних позицій. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо Свобода﻿.

Він зазначив, що Україна буде готова на зустріч президентів лише тоді, коли будуть готові юридичні позиції.

"Я не бачу, що сьогодні це можна зробити буквально завтра чи післязавтра, як про це каже Туреччина... На жаль, нам треба трішки потерпіти" , - зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що переговори Зеленського та Путіна саме сьогодні все ж таки не на часі.

"Трішки пізніше, певно, вони будуть. Але ми хочемо, щоб позиції України на цих переговорах, про що не раз говорив президент, були дуже і дуже потужними. У нас просто президент вольовий: тобто він хоче приїхати на переговори і поводити себе так, як він має себе поводити, – як лідер дійсно глобального плану. І він має мати дуже потужну юридичну позицію. Ми маємо її підготувати в рамках переговорного процесу" , - сказав він.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував йому зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше міністр оборони Туреччини заявив, що є сподівання на те, що зустріч президентів України та РФ відбудеться найближчими днями.