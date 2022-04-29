Українці можуть залишитись без популярного виду бензину

Найближчим часом українцям доведеться забути про 92-й бензин, оскільки закупити його в Європі неможливо, повідомляє Сьогодні.

Про це заявив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Справа в тому, що виробляли цей вид палива лише на Кременчуцькому НПЗ, який виведений з ладу ракетним ударом з боку Росії.

Тепер використовують залишки бензину, які швидко закінчуються і взяти його нема де.

Друга проблема, яка чекає українців – це загальний дефіцит палива на заправних станціях, особливо бензину.

"За наявності пального у продаж будуть введені обмеження на заправку в 10-20 літрів за один раз. Але багато мереж взагалі перестануть обслуговувати роздрібних клієнтів, а продаватимуть пальне корпоративним клієнтам за безготівковий розрахунок, але і тут вводитимуться обмеження. Наприклад, у вантажівку литимуть не більше 100 літрів дизеля, а в легковик – не більше 20 літрів за раз" , – каже експерт.

Куюн наголошує, що частина мереж АЗС може просто почати ігнорувати урядові обмеження і підвищити ціни на пальне.

Вже на вихідних дрібні мережі заправок порушили вимоги уряда, а в серед уже і на заправках групи "Приват" пальне почало продаватися дорожче.

Що чекає ринок пального?

На думку експертів Світового Банку, ціни досягнуть "історично високих показників". Вартість енергоносіїв зросте більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати її вдасться лише протягом 2023–2024 років.

Все це через війну з Росією, яко порушила логістику та виробничі процеси, зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок палива переживає вперше з 2013 року.