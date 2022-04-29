Кулеба: Україна просить партнерів визначитися з гарантіями безпеки
Україна просить міжнародних партнерів вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати нашій країні у разі будь-якої агресії в майбутньому, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі. Тоді ми стукали у двері НАТО, але вони так і не відчинилися. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ зобов’язаний безпекою Україні, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - написав глава української дипломатії.