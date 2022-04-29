Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 квітня орієнтовно склали:

особового складу - близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 986 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,

артилерійських систем – 435 (+4) од,

РСЗВ / MLRS - 151 (+0) од,

засобів ППО - 73 (+1) од,

літаків – 189 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1695 (+7) од,

кораблів/катерів - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14),

спеціальної техніки - 31 (+0),

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.