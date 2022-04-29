Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України

Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України
Фото: president.gov.ua

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 986 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
  • артилерійських систем – 435 (+4) од,
  • РСЗВ / MLRS - 151 (+0) од,
  • засобів ППО - 73 (+1) од,
  • літаків – 189 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
  • кораблів/катерів - 8 (+0) од,
  • цистерн з ПММ - 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14),
  • спеціальної техніки  - 31 (+0),
  • пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку. 

Дані уточнюються.

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