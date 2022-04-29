Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативні дані про втрати особового складу та техніки російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 квітня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 986 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2418 (+29) од,
- артилерійських систем – 435 (+4) од,
- РСЗВ / MLRS - 151 (+0) од,
- засобів ППО - 73 (+1) од,
- літаків – 189 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1695 (+7) од,
- кораблів/катерів - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 229 (+14),
- спеціальної техніки - 31 (+0),
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.