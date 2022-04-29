Синєгубов: окупанти обстріляли Харків з "Градів" і "Смерчів"

За добу російські окупанти обстріляли Харків 16 разів, з них двічі – з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч", повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі національного марафону 29 квітня

"За добу ми нарахували 16 обстрілів, два з них – з РСЗВ "Град" та "Смерч" , – заявив він.

Синєгубов додав, що у порівнянні з попереднім тижнем, обстрілів саме Харкова стало значно менше, але перебувати на вулицях досі вкрай небезпечно – жертви серед мирного населення фіксують щодня.

В області під удар окупантів минулої доби потрапили Дергачі, Чугуїв, Золочів. Місто Ізюм досі залишається "найгарячішою" точкою області.

Водночас Синєгубов зазначив, що Збройні сили України, тримають свої позиції. Крім того, там збили черговий ворожий літак.

Наразі в області працюють над відновленням критичної інфраструктури. Зокрема, у Чугуєві відновили водопостачання, а в Дергачах відновили електрику для 1,5 тисячі споживачів.