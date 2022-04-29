Марченко: Україна залучить кредит на 200 млн євро від Італії

Міністр економіки та фінансів Італії Даніеле Франко підтвердив намір італійського уряду надати Україні кредит у розмірі 200 млн євро, повідомляє Новое время.

Про це сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della sera міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляється на сайті Мінфіну.

"Італія була першою країною, яка підтримала нас після початку війни, надавши 110 мільйонів євро у грантовій формі. Минулого тижня у Вашингтоні я зустрівся зі своїм колегою Міністром економіки та фінансів Даніеле Франко, і він підтвердив намір італійського Уряду надати Україні кредит у розмірі 200 мільйонів євро. Ми ведемо перемовини щодо отримання коштів на пільгових умова, під 1% річних, з терміном погашення — 15 років. На мою думку, інші країни також можуть запропонувати нам кредити на таких пільгових умовах. Таке фінансування, безумовно, допомогло б нам" , — заявив міністр.

Він додав, що Україна отримала 150 мільйонів євро від Німеччини на підтримку малого та середнього бізнесу.

"Нещодавно ми почали підготовку угоди про наступний кредит у 150 мільйонів євро, який допоможе підтримати макрофінансову стабільність нашої країни. Міністр фінансівКрістіан Лінднер також зазначив, що вони розглядають можливість надання нам військової підтримки у розмірі 1 мільярд євро, однак ми очікували від Німеччини не меншої фінансової підтримки, ніж та, яку надають нам Великобританія, Канада чи США" , — відзначив Марченко.

Він повідомляв, що у березні витрати держбюджету перевищили доходи приблизно на $2,7 млрд. Україна очікує, що через війну розрив збільшиться до $5−7 млрд на місяць у квітні та травні.

Згідно з прогнозом МВФ, через розв’язану Росією війну дефіцит держбюджету України у 2022 році збільшиться до 17,8% ВВП із 4% ВВП у 2021 році.