Мінфін: Україна отримала грант майже на 90 млн. євро від Світового банку

До України надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро - кошти були надані з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

"Грантові кошти будуть спрямовані до загального фонду державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб" , - пояснили у Мінфіні.

У відомстві нагадали, що 21 квітня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту з Цільового фонду у розмірі 88,5 млн євро.

Цільовий фонд було створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку.