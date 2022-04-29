Опитування: антирейтинг Путіна в Україні наблизився до 100%

Наприкінці квітня 2022 року абсолютна більшість українців негативно ставляться до очільників Білорусі та Росії. Антирейтинг Олександра Лукашенка становить 96%, Володимира Путіна - 98%.﻿ Про це, з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначають соціологи, протягом останніх двох місяців значно покращилося ставлення українців до очільників Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції.

Позитивно ставляться до президента Польщі Дуди - 92% опитаних, до прем’єр-міністра Британії Джонсона - 87%, президента США Байдена - 86%, президента Туреччини Ердогана - 76%, президента Литви Наусєди - 75%, президента Франції Макрона - 75%. До президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 66%.

Водночас, погіршилося ставлення до канцлера Німеччини Шольца: позитивно ставляться до нього 30%, негативно - 54% (у січні 2022 року - 23%). До президента Німеччини Штайнмаєра позитивно ставляться 26%, негативно - 44%.

Нагадаємо, у середньому по 27 країнам світу 82% респондентів кажуть, що війна в Україні становить великий або значний ризик для світу в цілому. При цьому 61% говорять, що це відноситься до їхньої країни.

Опитування проведене 26 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.