Данія першою у ЄС призупиняє вакцинацію від коронавірусу

Данія першою з країн Євросоюзу оголосила про призупинення програми вакцинації від коронавірусу у зв’язку з тим, що зараз більша частина населення вже щеплена, а кількість хворих спадає, повідомляє Європейська правда.

Національна рада здоров’я повідомила, що з 15 травня перестане надсилати запрошення на щеплення.

"Настала весна, зараз ми контролюємо епідемію і вона, схоже, відступає. Показники госпіталізації стабільні і ми очікуємо, що вони скоро знизяться. Тож ми згортаємо масову кампанію вакцинації від коронавірусу" , - прокоментувала керівниця відділу інфекційних захворювань Болетт Соборг.

Також послаблюють вимоги щодо використання масок у закладах охорони здоров’я, догляду за літніми людьми, вимоги до тестування під час прийому на госпіталізацію.

Водночас кампанію, ймовірно, відновлять восени - фахівці очікують, що восени можлива нова хвиля і вірус може знову мутувати.

На 20 квітня у Данії мали повне щеплення від коронавірусу 89% населення віком від 12 років, 76% отримали підсилювальну дозу. У групі 5-11 років щепили 37% населення.