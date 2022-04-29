У Нацполіції повідомили про наслідки ракетних ударів Фастовим

У поліції повідомили подробиці ракетних ударів російських окупантів по Фастову у Київській області, яких вони завдали ввечері 28 квітня, повідомляє Новое время.

Як заявили у Фастівському районному управлінні поліції, по території Фастівської громади завдали двох ракетних ударів.

Внаслідок вибуху пошкоджено інфраструктурні об'єкти, на яких виникла пожежа. Зруйновано два будинки, близько десяти отримали ушкодження.

Двох постраждалих доставили до лікарні.

На місці працюють працівники ДСНС. Поліцейські документують наслідки вибуху