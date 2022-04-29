Євросоюз виступив із заявою через провокації в Придністров'ї

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події в Придністров'ї завдають шкоди безпеці Молдови, і закликав усі відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації. Про це йдеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві Бореля, повідомляє Європейська правда.

Інциденти в придністровському регіоні Молдови, які сталися останніми днями, завдають шкоди безпеці та стабільності країни, зазначив Боррель.

"Європейський Союз закликає відповідальні сторони уникати дестабілізації ситуації. Ми всіляко вітаємо стриману реакцію влади Республіки Молдова, яка б сприяла збереженню спокою в країні", – заявив голова європейської дипломатії.

ЄС солідарний з Молдовою та підтверджує свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів та особливого статусу Придністровського регіону, додав Боррель.