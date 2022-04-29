ЗМІ: грузинська Borjomi тимчасово припиняє провадження через санкції

Грузинська компанія з виробництва води Borjomi, 60% акцій якої належить російській Альфа-груп, заявила про зупинку двох своїх заводів через санкції, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє суспільний мовник Грузії.

"Складну ситуацію на основних ринках збуту продукції компанії посилював обмежений доступ до банківських рахунків, що закривало компанії можливості отримувати валютну виручку та розраховуватися з кредиторами" , – йдеться у заяві компанії.

"Підприємство продовжує працювати донині в надії суттєво виправити ситуацію, що, на жаль, поки що неможливо".

З огляду на це, підприємство змушене з 29 квітня зупинити виробничий процес на обох заводах розливу Borjomi. Компанія сподівається, що ситуація покращиться "найближчим часом" і роботу вдасться відновити.

Російська Альфа-Груп володіє 60% контрольним пакетом акцій IDS Borjomi з 2013 року. Засновники Alpha Group Міхаіл Фрідман, Петр Авен та Герман Хан, потрапили під санкції Британії та ЄС.