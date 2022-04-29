ДПСУ: противник обстріляв Сумщину з території РФ

Сьогодні вранці російські війська обстріляли Сумську область з території Росії.

Про це йдеться в повідомленні﻿ Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Прикордонники зафіксували прильоти понад тридцяти мінометних мін, випущених з боку російського села Городище", – повідомили прикордонники.

У ДПСУ зазначили, що в одному випадку ворог гатив по роздоріжжю між трьома селами Шосткинського району Сумської області. Під час іншого ворожого обстрілу міни рвалися на околиці одного з цих сіл.