ДБР заявило про заблокування експорту в РФ компонентів для ракет підприємством Дерипаски

Працівники Державного бюро розслідувань заблокували канал постачання компонентів, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу. Про це повідомила прес-служба ДБР﻿.

Зазначається, що нелегальні постачання здійснювало підприємство зі сфери впливу "санкційного" олігарха РФ Олега Дерипаски.

Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів було встановлено, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині.

Продукція незаконно експортувалась до РФ. За оперативною інформацією, кремній міг використовуватися агресором під час виготовлення ракет, якими потім завдавались удари по мирних містах України.

Вжито заходів щодо арешту корпоративних прав товариства Олега Дерипаски, земельних ділянок родовищ, іншого майна та підготовлено відповідне клопотання.

Наразі майно передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами. Тривають слідчі дії.