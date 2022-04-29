Федоров: Binance заблокувала криптогаманці падчерки Лаврова та дочки Пєскова

Криптовалютна біржа Binance заблокувала активи родичів кремлівських чиновників, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зокрема, біржа заблокувала акаунти падчерки міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Поліни Ковальової, дочки прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Єлизавети Пєскової та сина магната Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов'язаний із викраденням біткоїнів із біржі WEX, Кирила Малофєєва.