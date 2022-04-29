Банки у березні отримали 10 млрд збитку через формування резервів

Внаслідок того, що банки у березні формували резерви під зумовлені війною ризики, у березні сукупний збиток сягнув 10,1 млрд грн, хоча в січні-лютому чистий прибуток становив 9,9 млрд грн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Загалом у I кварталі збиток банківського сектору становив 160 млн грн. Такі підсумки за квартал були зумовлені значними обсягами сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували за квартал резерви на 21,57 млрд грн, з них у березні – на 15,86 млрд грн.

Із початком повномасштабної війни, пояснює регулятор, банки запровадили кредитні канікули та знизили комісії за користування своїми послугами. Це негативно відобразилося на процентних та комісійних доходах фінустанов.

Так, темпи зростання чистого процентного доходу в березні суттєво сповільнилися до 17% р/р, тоді як за січень-лютий цей показник зріс на 35% р/р. Чистий комісійний дохід скоротився за І квартал на 13% р/р через падіння в березні на 58% р/р.

Водночас операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками І кварталу становив 22,23 млрд грн порівняно з 13,69 млрд грн у І кварталі 2021 року.

Загальне зниження бізнес-активності та падіння попиту на кредити й банківські послуги й надалі негативно впливатиме на прибутковість банків, прогнозують у НБУ. Втрати від кредитного ризику очікувано зростатимуть з огляду на поступовий вплив економічної кризи на діяльність позичальників. Через це оцінити вплив війни на капітал банків можна буде лише із часом.

На 1 квітня з 69 платоспроможних банків в Україні, 44 банки були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, 25 – збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.

Нагадуємо: Банки в Україні у 2021 році збільшили прибуток вдвічі – до 77,5 млрд грн, а десятка найбільш прибуткових банків значно змінилась, хоча очолив її традиційно державний Приватбанк.