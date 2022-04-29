Посольство Нідерландів поновило роботу у Києві

Посольство Нідерландів 29 квітня відновило роботу в Києві, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра.

"Сьогодні відкриється посольство Нідерландів у Києві" , - заявив міністр закордонних справ Хукстра перед щотижневим засіданням уряду.

Зазначається, що незадовго до російського вторгнення посольство переїхало зі столиці Києва до Львова. Наразі невелика частина персоналу може знову повернутися до Києва.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра також наголосив, що посольство в столиці важливе, бо є тісна співпраця з Україною. Нідерланди надають Україні гуманітарну та військову допомогу.

Він зазначив, що Нідерланди об’єднали зусилля з іншими країнами, які вже повернули співробітників посольства до Києва.