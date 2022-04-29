ПриватБанк перевів ІТ-системи з фізичного центру зберігання даних у "хмару"

ПриватБанк завершив міграцію ІТ систем з фізичного центру зберігання даних у "хмару". Це зроблено, що мінімізувати залежність від фізичної присутності комп’ютерного обладнання в різних регіонах України, яке могло бути знищено під час війни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба банку.

За даними прес-служби, процес продовжувався близько 45 днів. Усього перенесли 3500 серверів та понад 270 важливих застосунків. У "хмару" завантажено понад 4 петабайт клієнтських даних і транзакцій. Проект такого масштабу у нормальному проектному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 роки і більше.