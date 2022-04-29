Польща надала Україні понад 200 танків Т-72

Польща поставила в Україну понад 200 танків Т-72, це достатньо для формування двох бригад. Разом із танками в Україну доставлено кілька десятків бойових машин піхоти, повідомляє Польське радіо.

"Посилаючись на повідомлення прем'єра Матеуша Моравецького щодо військової допомоги українській стороні, вона вже перевищила 7 мільярдів злотих (1,5 млрд євро)" , - наголосив заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Серед зброї, що потрапила до України, самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика", а також ракетні системи залпового вогню "Град". Польща також передала ракети "повітря-повітря" для літаків МіГ-29 та Су-27, дрони виробництва WB Electronics, ПЗРК "Перун" та велику кількість боєприпасів.

Польща має майже 400 одиниць танків Т-72. Частину з них, за рішенням керівництва оборонного відомства, у 2019 році було модернізовано. Українській армії Польща передає насамперед ті танки, які не пройшли модернізацію.